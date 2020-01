Ascopiave e Dolomiti stoppano A2a

SERVIZI LOCALI

VENEZIA Polemiche e bocciature sull'accordo tra Verona, Vicenza e la lombarda A2a che dovrebbe dare vita alla prima società di servizi energetici del Veneto.

Il presidente di Ascopiave Nicola Cecconato è netto: «Anche fosse stata seguita una modalità dal punto di vista legale perfetta, credo che per questioni di opportunità, trattandosi di patrimoni pubblici, chi li gestisce dovrebbe valutare le offerte che ci sono nel mercato, quanto meno attuare una procedura competitiva». Cecconato, coinvolto con Ascopiave anche nella gara sospesa tra le polemiche per la fornitura di gas a Belluno, poi aggiunge: «Poco è trapelato sulle modalità con cui si immagina di strutturare il processo e da quello che ci risulta sembra sia stato firmato un accordo con A2a in esclusiva. Noi abbiamo avanzato manifestazioni di interesse ad Agsm e ad Aim alla fine del 2019, ma a oggi non ci è stata data alcuna risposta. Mi auguro ci possa essere un ripensamento e che ci sia possibile partecipare ad una gara».

Cecconato si è alleato con il colosso bolognese Hera per concentrarsi sulla rete di distribuzione dove sono previsti investimenti per 40 milioni. E proprio il presidente di Hera, Tomaso Tommasi di Vignano, aveva dato fuoco alle polveri con un'intervista: «Noi aspettavamo di essere chiamati come altri, vista anche la nostra presenza e dotazione impiantistica in Veneto, per essere valutati dall'advisor ma nessuno ci ha contattato. È un passaggio che ci ha lasciato perplessi e ci rifletteremo».

INTESA DA PERFEZIONARE

La Multiutility del Veneto dovrebbe vedere A2a al 30% e le due società regionali al 35% ciascuna. Ma l'intesa è ancora da perfezionare ed entro febbraio si dovrebeb già passare al primo vaglio dei cda.

In campo è sceso un altro pretendente a Verona e Vicenza, il gruppo trentino Dolomiti Energia: «Dolomiti ha presentato come altri una manifestazione di interesse ma non ha poi ricevuto alcun riscontro per approfondire e valutare i contenuti della proposta. La perplessità è accentuata anche visto il pregresso che vedeva i due gruppi sottoscrivere nel 2016 un memorandum d'intesa per dare avvio ad un processo di valutazione della possibilità di aggregazione delle rispettive attività societarie. Processo che poi non andò in porto».

«La modalità con cui è stato portato avanti questo percorso dichiara il presidente del gruppo Dolomiti Massimo De Alessandri - ci ha stupiti e per questo abbiamo chiesto con un documento formale un chiarimento ad Agsm e ad Aim. Ci auguriamo che i riscontri che riceveremo potranno rendere più trasparente, nell'interesse di tutti, questa operazione».

Agsm avrebbe già risposto ad Hera rivendicando che tutto l'iter seguito nell'operazione sarebbe stato convalidato da solidi pareri legali. Ma soprattutto, Hera non avrebbe mai offerto intese paragonabili a quelle concordate con A2A: ci sarebbe la messa a disposizione di un termovalorizzatore, di cui hanno bisogno sia Verona che Vicenza, ma c'è anche il patto di non concorrenza nei territori del Veneto, del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia. Assicurazioni però che a Verona non convincono tutti.

L'OPPOSIZIONE

L'ex sindaco Flavio Tosi attacca l'intesa e chiede di convocare Tommasi in consiglio comunale mentre l'ex presidente di Agsm e leader di una lista civica veronese Michele Croce avverte: «Stanno regalando Agsm ai milanesi. Vogliono cedere il 30% di Agsm-Aim, che sfiorano insieme un valore al netto dei debiti di circa 1,5 miliardi, in cambio di un inceneritore fotocopia di quello mai partito nel Veronese di Ca' del Bue, vecchio di trent'anni. Sembra poi che A2a potrà nominare il futuro Ad della nuova società. Se fosse così siamo pronti a iniziative politiche e legali. Poco meno di un anno fa Ascopiave chiese ad Agsm e a Aim di fare un rilancio, io ho lavorato per due anni per fare l'accordo con Cecconato. La nostra offerta allora era poco meno di quella di Hera - ricorda Croce -, poi il 9 marzo 2019 sono stato sfiduciato e non è mai partito nessun rilancio. La verità è che non si voleva una vera multiutility veneta, andare con Ascopiave avrebbe bloccato il gioco con A2a».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA