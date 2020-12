MULTIUTILITY

TREVISO Ascopiave aggiunge anche l'acqua al gas e all'elettricità. Il gruppo di Pieve di Soligo, infatti, ha completato ieri l'acquisizione del capitale sociale di Cart Acqua, perfezionando così il suo primo investimento nel settore del servizio idrico integrato.

La nuova controllata, infatti, oltre ad essere direttamente operativa in questo ambito, erogando però soprattutto servizi di natura tecnica, detiene anche una quota di partecipazione (pari al 18,33%) in Cogeide, altra società che opera in regime di salvaguardia nella gestione della rete dell'acquedotto e delle fognature in quindici comuni della provincia di Bergamo, servendo un bacino di oltre centomila abitanti e curando circa 880 chilometri di condotte. L'importo dell'operazione ammonta a otto milioni di euro, corrisposto per cassa. Cart Acqua ha generato nell'esercizio 2019 ricavi per servizi tecnici per un ammontare pari a 237 migliaia di euro. Sempre alla fine della scorsa annata, il patrimonio netto è pari a 3 milioni e 900mila euro e la posizione finanziaria netta risulta positiva per 140mila euro. La partecipata Cogeide, invece, al 31 dicembre 2019 ha iscritto a bilancio un Ebitda (utile lordo ante imposte e ammortamenti) pari a 4,6 milioni. Alla stessa data, il patrimonio netto è pari a 25,8 milioni, a fronte di un indebitamento finanziario netto pari a 4,7 milioni. Non è certamente la prima occasione in cui Ascopiave persegue una strategia di crescita per linee esterne. L'acquisizione appena portata a compimento, tuttavia, segna l'ingresso del colosso energetico in un nuovo ambito di attività, inaugurando un'ulteriore diversificazione dei mercati in cui la realtà trevigiana ha finora operato e aprendo la porta a possibili ulteriori scenari. Lo sottolinea anche il presidente e amministratore delegato Nicola Cecconato commentando così l'aggregazione di Cart Acqua: «Questa operazione è il primo, importante, passo per il Gruppo Ascopiave, verso un nuovo settore regolato che si aggiunge al core business della distribuzione del gas e apre la strada ad opportunità di sviluppo molto interessanti».

DISTRIBUZIONE GAS

Ascopiave, quotata alla Borsa di Milano dal 2006, è uno dei principali operatori nazionali nel campo della distribuzione del gas naturale: detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell'attività in 268 Comuni, fornendo il servizio a circa 775.000 utenti attraverso una rete di oltre 12mila chilometri. Inoltre è partner del gruppo Hera (uno dei big nazionali nel campo delle multiutilities) nella commercializzazione del gas e dell'energia elettrica, detenendo una partecipazione del 48% nella società Est Energy, primaria realtà del settore con un portafoglio di oltre un milione di contratti di vendita ai consumatori finali, principalmente in Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Lombardia. Nei primi nove mesi dell'anno il gruppo trevigiano ha realizzato ricavi consolidati per 129,3 milioni, in aumento di quasi il 44% rispetto ai 90 registrati nel medesimo periodo dell'esercizio precedente.

Mattia Zanardo

