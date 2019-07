Ascopiave, al decollo l'intesa con Hera per il super gruppo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDOTREVISO La mega società commerciale dell'energia del Nordest è nero su bianco. Con ventiquattro ore di anticipo sul termine ultimo fissato, ieri i consigli di Hera e Ascopiave (cda andato per le lunghe e terminato in tarda serata) hanno sottoscritto l'accordo quadro con cui di fatto i due gruppi uniscono le loro attività di vendita di gas e elettricità in una joint venture da oltre un milione di clienti tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.LA DECISIONELa compagnia di Pieve di Soligo aveva preso la decisione strategica di...