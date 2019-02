Ascopiave accelera sul riassetto Vicenza e Verona tornano in pista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MULTIUTILITYTREVISO Ascopiave: accelera su riassetto, lunedì cda chiave per avviare operazione. Torna d'attualità l'aggregazione con Aim Vicneza e Agsm Verona.IL riassetto di Ascopiave è in rampa di lancio. Per lunedì prossimo è stato convocato un cda della multiutility veneta chiamato a deliberare sull'avvio di un'operazione che ridisegnerà, in parte, l'identità del gruppo. Lo schema previsto è semplice: cedere la maggioranza del business relativo alla vendita di energia elettrica e gas (quasi 700 mila clienti valutati oltre 400...