L'ASSEMBLEA

PIEVE DI SOLIGO Dividenti a 13,9 milioni per risultati in crescita.

L'assemblea dei soci di Asco Holding, riunitasi ieri sotto la presidenza di Giorgio Giuseppe Della Giustina, ha approvato il bilancio d'esercizio della Società al 31 luglio 2020 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio. L'esercizio (1 agosto 2019 31 luglio 2020) si chiude con un risultato netto civilistico di 25,6 milioni, sostenuto in prevalenza dai dividendi distribuiti dalle società controllate Ascopiave e Asco Tlc per complessivi 26,9 milioni.

L'assemblea ha deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi 13,9 milioni, nella misura di 0,14143 euro per ciascuna azione ordinaria, in linea con l'importo distribuito lo scorso esercizio, la destinazione a riserva legale di 5,1 milioni e di 6,6 milioni ad altre riserve. «I positivi risultati conseguiti nell'esercizio hanno consentito di confermare il significativo importo del dividendo e di attestare il percorso distintivo di Asco Holding quale garanzia di supporto come sostegno al territorio», ha commentato Della Giustina: «La società opera da sempre con lo scopo di generare valore per gli azionisti, ponendo grande attenzione al l'intera collettività ove è presente attraverso i Comuni soci. I risultati di bilancio, uniti alla distribuzione di oltre 200 milioni di dividendi dalla quotazione di Ascopiave a oggi, sono la testimonianza concreta di un'amministrazione virtuosa e della solidità del gruppo».

RICAVI IN CRESCITA

Il gruppo ha conseguito ricavi consolidati per 161,3 milioni di euro, + 33%, con un ebitda di 58,8 milioni (+ 51%). Nel periodo il gruppo ha distribuito 1,27 miliardi di metri cubi di gas ed affrontato investimenti per 38,4 milioni di euro.

