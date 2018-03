Asco Holding, riassetto in vista: fusione con Tlc

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZI LOCALIPIEVE SOLIGO Il riassetto di Asco Holding, la società pubblica che controlla il 61,5% della multiutility veneta Ascopiave, potrebbe essere finalmente in dirittura d'arrivo. Una decisione potrebbe essere presa nell'assemblea convocata per lunedì prossimo, quando i soci di Asco Holding (91 Comuni di diverse sfumature politiche ma tutti con quote non superiori al 2%) voteranno sul futuro della società, messa fuorigioco dalla Legge Madia sulle municipalizzate perchè non ha dipendenti e non è quotata. Sull'impasse, da mesi, si...