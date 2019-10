Asco Holding divide 13,8 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ENERGIATREVISO In ritardo rispetto alla tradizionale data di luglio, ma sono arrivati: Asco Holding ieri mattina ha approvato e i dividendi da distribuire tra i 90 comuni-soci che si spartiranno 13,8 milioni di euro. Una buona notizia per chi, nonostante le tante turbolenze dell'ultimo biennio, ha comunque deciso di restare nella Holding e di non monetizzare le proprie azioni o di scambiarle con quelle della controllata Ascopiave quotata in Borsa. L'assemblea ha approvato la quotazione di 0,14 euro ad azione, circa il 10 per cento in più...