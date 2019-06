Artigiani con Salvini, fischi al reddito di cittadinanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEAROMA Sì alla flat tax per ridurre un carico fiscale insostenibile e molto più alto della media europea. No al salario minimo e al reddito di cittadinanza e alle «politiche a pioggia in tema di assistenza». È una presa di posizione netta quella di Confartigianato che all'assemblea di ieri ha visto il presidente Giorgio Merletti illustrare le priorità e le richieste dei suoi rappresentati a una platea di migliaia di piccoli imprenditori e ai due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. «Qui mi sento a casa» ha detto...