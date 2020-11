INTERNAZIONALIZZAZIONE

TREVISO Una super commessa da 130 milioni di dollari per la realizzazione di due hotel a Cuba. Ecco la sfida lanciata alla crisi Covid dalla famiglia trevigiana Pianca.

Nonostante il complicato contesto generale dovuto alla pandemia, il gruppo di Gaiarine, noto soprattutto per la produzione di arredi e di allestimenti interni, non si ferma e, anzi, continua ad investire. A partire dal progetto internazionale a Trinidad, città nel centro dell'isola caraibica: l'appalto, vinto tramite la controllata Worldcontract in joint venture paritaria con il Gruppo Impresa Tonon, specializzato nel campo edile, prevede la costruzione di due grandi alberghi, il Melià e l'Iberostar. Il primo da 402 camere, il secondo da 580 stanze, entrambi progettati e realizzati ex novo, in aree prima non edificate. Valore dell'operazione, rispettivamente, 60 e 70 milioni di dollari.

«L'andamento positivo del settore del mobile, nonostante il Covid - spiega il presidente Aldo Pianca - ci ha spinto a continuare ad investire: non soltanto in Italia, dove quest'anno abbiamo fatto nuove assunzioni di personale, ma anche sul fronte internazionale e in particolare sul mercato latino-americano, da sempre strategico per il nostro gruppo. Il rapporto con il Sudamerica esiste da quando mio padre, negli anni 40 e 50, lavorò in Venezuela». Non a caso, il gruppo trevigiano ha di recente confermato la volontà di rafforzare l'investimento anche con un eventuale aumento di capitale di almeno 5 milioni e mezzo di euro.

Dopo l'inevitabile stop, il cantiere è pronto a riprendere (solo al Melià, pre Covid, impiegate dalle 400 alle 600 persone): conclusione prevista, ovviamente epidemia permettendo, per il 2022. Come prassi per investimenti esteri nell'isola, anche questa commessa passa attraverso una società locale, in questo caso la Aei Construcciones Trinidad, di cui l'amministrazione cubana è socia al 51% (il resto è, appunto, detenuto da Toma spa). Nell'operazione, tappa di una crescente internazionalizzazione, inoltre, Worldcontract e la famiglia Pianca sono supportati dagli avvocati Gianluca Leotta, Giuseppe Francesco Bonacci ed Edoardo Tosetto, dello studio legale milanese LR Lex.

Importanti le ricadute e l'impatto positivo a livello locale, in termini di manodopera della filiera delle costruzioni e dell'arredamento, ma l'edificazione dei due complessi significa anche fatturato e occupazione per varie aziende italiane coinvolte nell'iniziativa. E, come spiegano i promotori, può aprire interessanti prospettive per altre realtà del made in Italy in previsione di una ripresa del turismo mondiale.

