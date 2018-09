Argentina, piano di Macrì per evitare il fallimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISIROMA Lacrime e sangue. Questo promette il presidente dell'Argentina, Mauricio Macrì, annunciando al popolo un nuovo piano finanziario che aumenterà le tasse e taglierà la spesa pubblica. Un'accelerazione per rendere credibile la missione del ministro delle Finanze, Nicolas Dujovne, ieri a Washington in una disperata corsa contro il tempo per ottenere dal Fondo monetario internazionale, principale creditore del Paese, l'anticipo di 30 miliardi di dollari sui 50 del pacchetto di salvataggio accordato dall'FmI lo scorso giugno. Come...