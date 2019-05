CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Archiviata campagna elettorale e voto, il nuovo Parlamento Ue e la nuova Commissione dovranno darsi delle priorità concrete che permettano all'Europa di non regredire. E, tra queste, non possono mancare una golden rule per gli investimenti pubblici, una Maastricht delle infrastrutture e l'Unione energetica europea. D'altra parte una vera svolta può arrivare solo da qualcosa di concreto. Per esempio, con una Maastricht delle infrastrutture, una sorta di piano Marshall che consenta di spendere in deroga ai vincoli di bilancio, ma sotto il...