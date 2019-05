CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARCHITETTURAVITTORIO VENETO Klaus Lother alla guida del gruppo Permasteelisa, leader mondiale nel settore della progettazione, produzione e installazione di involucri architettonici e sistemi di interni che ha registrato perdite per circa 420 milioni nel 2018. Il manager tedesco sostituisce Riccardo Mollo e sarà anche Ad della trevigiana Permasteelisa spa.Lother, nato nel 1966, vanta 26 anni di esperienza nel settore. Dopo essere entrato come ingegnere nel 1993, ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nel gruppo Permasteelisa, prima come...