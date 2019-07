Arcelor, in arrivo nuovi investimenti per migliorare la sicurezza dell'ex Ilva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NEGOZIATOROMA «La sicurezza è la prima priorità per tutti gli stabilimenti ArcelorMittal e siamo stati tutti profondamente scossi dal tragico incidente avvenuto la scorsa settimana». A dirlo è Matthieu Jehl, ceo di ArcelorMittal Italia, commentando l'intesa sottoscritta nella tarda serata di ieri al Mise dopo la riunione fiume (durata 9 ore) con il ministro Luigi Di Maio e i sindacati. Hanno firmato Fim, Fiom, Uilm e Ugl, mentre l'Usb si è dissociata, sostenendo «che non ci sono più le condizioni minime di sicurezza per tenere...