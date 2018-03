Aprile, calo record dei costi per luce (-8%) e gas (-5,7%)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TARIFFEROMA In arrivo una riduzione delle tariffe di luce e gas. Dal primo aprile - secondo quanto comunica l'Autorità per l'Energia - le bollette saranno più leggere: dell'8% per quanto riguarda la luce, del 5,7% quelle del gas. Per l'elettricità si tratta di un calo record. Le riduzioni sono determinate dal calo delle quotazioni sui mercati all'ingrosso. Per la corrente elettrica si registra un calo del 9,1% dei costi di approvvigionamento e un aumento dell'1,1% degli oneri di sistema (di qui il -8% totale); per il gas calano sia i costi...