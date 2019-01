Apple paga lo scontro Usa-Cina Cade in Borsa, persi 316 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONEW YORK Il volo solitario della Apple perde quota. Per la prima volta negli ultimi sedici anni, l'azienda di Cupertino è costretta a rivedere in ribasso le previsioni degli utili (da una forchetta di 89-93 miliardi di dollari a 84 miliardi) per l'ultimo trimestre del 2018, sotto il peso del calo di vendita in Cina. La notizia ha affondato il titolo su tutte le piazze mondiali inclusa Wall Street (-8%) dove ha causato la perdita di 500 punti per il Dow Jones, una sola ora dopo l'apertura della borsa. I problemi della Apple sulla piazza...