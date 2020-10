TECNOLOGIA

NEW YORK Apple scende dalla nuvola e dalla gestione dei dati per tornare a puntare sui telefonini e sui riproduttori musicali. L'Ad Tim Cook ha presentato ieri in collegamento digitale dal foyer dello Steve Job Center la famiglia estesa dell'iPhone 12 e un nuovo speaker casalingo Home Pod Mini. Un rinnovo di gamma importante, che segnala la volontà di tornare ad annoverare il settore della telefonia tra le maggiori fonti di profitto per l'azienda. Al centro dell'operazione è la tecnologia del 5G installata sull'intera linea dei nuovi prodotti, e che permetterà collegamenti enormemente più veloci, fino a 4 gigabit al secondo nella promessa di Cook. Il futuro è d'obbligo: gli utenti, specialmente negli Usa, dovranno aspettare che la rete dei ripetitori che diffondono il nuovo standard di banda larga sia ultimata. Al momento è stata installata solo nelle maggiori città e nei quartieri più affluenti, mentre le regioni periferiche del Paese ne sono tagliate fuori. Il rischio per queste ultime è che l'handicap resti anche a lavoro ultimato. La Huawei che è specializzata nelle applicazioni a basso costo e in aree scarsamente abitate, è ora tagliata fuori dal mercato Usa, e non ci sono all'orizzonte fornitori nazionali disposti a raccogliere la sua eredità. Inoltre i router e i modem che replicano l'accesso alla banda all'interno delle abitazioni e degli uffici sono ancora in pieno stadio di sviluppo, e la loro disponibilità è ancora molto limitata.

SCHERMI PIÙ RESISTENTI

Per i più fortunati che potranno usare al pieno le capacità i nuovi cellulari, la scelta presentata con gli iPhone 12 è davvero allettante, a partire dalla paletta dei colori, che si arricchisce di una elegante versione blu notte. Display Super Retina Xdr su tutta la linea, e schermi irrobustiti con uno scudo ceramico che aumenta quattro volte la resistenza contro le cadute. La versione base del nuovo iPhone 12 è il mini, con uno schermo di 5,4 pollici offerto a 699 dollari, mentre quella da 6,1 pollici parte da 799 dollari. Ad un gradino più alto debutta la linea Pro, con un prezzo di partenza di 999 dollari per la versione da 6,1 pollici, e 1099 per il Max, che per la prima volta espande lo schermo di un cellulare della casa della mela a 6,7 pollici. Gli iPhone Pro sono dotati di una terza fotocamera capace di grandangolo e di zoom, e incorporano un sensore lidar che permette di inserire nell'inquadratura un'immagine importata. La funzione promette magie per chi vuole comporre immagini e disegnare spazi fin dallo scatto, senza aspettare il successivo editing dell'immagine.

Flavio Pompetti

