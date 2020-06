L'OFFERTA DI SCAMBIO

ROMA Intesa Sanpaolo ha schierato due pesi massimi ieri durante l'audizione finale davanti all'Antitrust, presenti le altre parti. Ma se pare aver convinto l'Autorità della concorrenza sull'efficacia dei rimedi proposti per superare le criticità delle posizioni dominanti su numerosi mercati - cessione di 532 filiali a Bper e portafogli assicurativi a Unipol - resta però il nodo della maggioranza da raggiungere per decidere la vendita di un ramo d'azienda. Bce ha autorizzato l'offerta dal 50% più una azione, ma se Intesa non dovesse raccogliere il 66,7% potrebbe non poter dare esecuzione agli impegni concordati con l'Autorità presieduta da Roberto Rustichelli. È questo il nodo che andrà sciolto se entro il 25 luglio, termine entro il quale si esprimerà l'Antitrust, la banca milanese vuole avere la strada spianata verso la conquista di Ubi. Adesso l'Antitrust chiederà un parere obbligatorio ma non vincolante all'Ivass - che ha autorizzato l'acquisto di tre partecipazioni - in tema di concorrenza mentre Consob a giorni potrebbe dare l'ok al prospetto ma subordinato al via libera Antitrust.

LA RICHIESTA BCE

Eppure ieri mattina Intesa Sp si è fatta rappresentare dal presidente Gian Maria Gros-Pietro e da Guido Alpa, famoso esperto di diritto civile per la prima volta comparso nel collegio di consulenti. L'audizione davanti ai tecnici dell'Autorità si è sviluppata con interventi di 15 minuti a testa per le parti comparse dopo le memorie depositate lunedì 15 da Intesa, Ubi, Unicredit, Bper, Unipol, Fondazione Monte Lombardia, Cattolica. Tranne l'offerente, che ha fatto scendere in campo il numero uno, gli altri soggetti comparsi sono stati rappresentati dagli avvocati. C'è da dire che la presentazione di Gros-Pietro si sarebbe concentrata sulla esplicazione delle misure proposte come l'aumento del ramo d'azienda delle filiali a 532, quasi tutte con il brand Ubi e solo 15-20 di Intesa. Il presidente avrebbe rimarcato il senso strategico dell'operazione che «è stata suggerita dalla Bce». I tecnici Antitrust hanno preso atto segnalando, però, che i rimedi possono essere efficaci per ridimensionare le quote di mercato, nella misura in cui Intesa dovesse riuscire effettivamente a procedere con la vendita. Ma alla domanda dei tecnici - che succede se l'Ops non dovesse raggiungere la soglia della maggioranza qualificata del 66,7%? - non ci sarebbe stata risposta. Ed è questo probabilmente uno dei punti deboli della proposta della Ca' de Sass. Secondo alcuni basterebbe una delibera del cda, sentito il comitato parti correlate, per deliberare la cessione del ramo d'azienda. Ma nel fronte Ubi non la pensano così e sarebbero pronti a fare causa. Riguardo le altre esposizioni, i legali di Unicredit hanno ribadito che verrebbe meno un soggetto aggressivo in funzione terzo polo.

Rosario Dimito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA