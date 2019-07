Antitrust contro il trasferimento di Fca all'estero «Danni fiscali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PARADISI UE ROMA Concorrenza fiscale nel mirino del nuovo presidente dell'Antitrust. Il presidente Roberto Rustichelli ha denunciato ieri nella sua prima relazione annuale il fenomeno del dumping che genera dei veri e propri paradisi fiscali, anche tra i paesi membri dell'Ue, e vede l'Italia tra i più penalizzati, con perdite tra i 5 e gli 8 miliardi di dollari l'anno per le casse dello Stato. Tanto più che questo fenomeno, ha puntato il dito Rustichelli, ha indotto anche un colosso nazionale come Fca a spostare la propria sede in paesi...