Ansaldo Sts, contratto per la metro di Riad

GRANDI OPEREROMA Ansaldo Sts, in qualità di leader del consorzio Flow1, ha ricevuto la lettera di assegnazione da parte di Arriyadh development Authority relativa al contratto di Operation & Maintenance delle linee 3, 4, 5 e 6 della metropolitana di Riyadh, capitale del Regno dell'Arabia Saudita. Il contratto, si legge in una nota, prevede una durata di 12 anni, compreso il periodo di mobilization ed ha un valore totale per il consorzio Flow di 10,9 miliardi di Rial sauditi, pari a 2,9 miliardi di dollari. La quota di Ansaldo Sts è pari a...