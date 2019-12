Ansaldo Energia, Marino prepara un nuovo piano di discontinuità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RILANCIOROMA Azionisti e banche mettono sotto esame Ansaldo energia (Aen), la società genovese produttrice di macchinari per l'energia (turbine a gas e a vapore e generatori), fornitore di centrali termiche a gas e di servizi per la manutenzione degli impianti. La prossima settimana si dovrebbe tenere un cda nel quale il nuovo ad Giuseppe Marino dovrebbe fare il punto sul Piano industriale di rilancio, necessario anche per superare uno stato temporaneo di tensione finanziaria. Il piano verrà presentato si soci subito dopo le festività....