Anno record per Adr con 49 milioni di passeggeri

IL RISULTATOROMA Atlantia ha guidato ieri per tutta la giornata l'indice Ftse Mib di Milano. A spingere la quotazione secondo l'opinione di diversi analisti, è il miglioramento generale del clima sulle prospettive della controllata Autostrade per l'Italia. Da un lato infatti la revoca della concessione annunciata dal governo sembra essere un'opzione molto remota, come dimostrerebbe l'ulteriore allungamento dei tempi della procedura amministrativa avviata dal Mit. Dall'altro la sospensione degli aumenti dei pedaggi per 6 mesi (e il successivo...