Anche sugli stipendi Italia divisa in due: Bolzano al top, Ragusa fanalino di coda

L'OSSERVATORIOROMA È Bolzano l'Eldorado d'Italia per i salari dei lavoratori: nel 2018 (e per il secondo anno di seguito) è questa la provincia che, con «1.500 euro in media», centra il traguardo degli stipendi più alti del personale dipendente nello Stivale. Sprofonda, al contrario, il Mezzogiorno: se, infatti, a Ragusa le buste paga sono le più leggere (mediamente valgono 1.059 euro, in discesa rispetto al 2017, quando erano pari a 1.070), sempre in Sicilia, a Caltanissetta, si consegue il triste primato di provincia con maggior numero...