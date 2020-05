ROMA Non più solo aziende e infrastrutture ritenute strategiche. I poteri speciali del golden power in mano allo Stato si estendono anche ai dati e alle informazioni «critiche» o «sensibili», essenziali, al pari di settori come quello energetico o delle tlc, «per il mantenimento delle funzioni vitali» della società e della popolazione. Lo schema di Dpcm attuativo delle norme del decreto liquidità allarga la tutela pubblica a nuovi settori, compresa Borsa italiana. Ma i superpoteri dello Stato si estendono anche all'acqua, al Sistema informativo elettorale, a nuove infrastrutture energetiche e all'approvvigionamento alimentare. Ma soprattutto si allargano alla sanità e alla salute, a livello anche in questo caso di protezione di dati, ma anche di tecnologie e di dispositivi sanitari. Il golden power viene dunque esteso a una larghissima fascia di informazioni «critiche». Si va dai dati sul censimento e il monitoraggio delle opere pubbliche, a quelli raccolti tramite sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura di campi, mari e bacini idrici, dai dati di controllo del traffico aereo, stradale, ferroviario e marittimo a quelli per la gestione del mercato all'ingrosso di gas, elettricità e idrocarburi. Tutelati anche «beni e rapporti nel settore finanziario, compreso quello creditizio e assicurativo, e delle infrastrutture dei mercati finanziari». Inclusa la clearing house di Borsa Italiana.

