Anche il Veneto frena ed esplora il collocamento autogestito

LAVOROVENEZIA Riqualificazione e formazione non bastano in uno scenario come quello del Veneto dove le crisi aziendali sono minori ma più pesanti. Attendendo navigator e la spinta del reddito di Cittadinanza, si cerca di costruire un percorso Nordest più attivo e corale. Il modello è quello dell'intesa Unilever: la multinazionale ha dichiarato in esubero 76 addetti su 200 nel Veronese. L'intesa fresca di firma ha ridotto l'impatto occupazionale a meno della metà grazie a nuove produzioni e prepensionamenti. Gli esuberi rimasti attueranno...