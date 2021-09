Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOVITÀVENEZIA Arriva la magnetoterapia anche per gli animali domestici. Il dispositivo si chiama Kora ed è stato realizzato dalla veneziana Iacer, 14 milioni di fatturato nel 2020. È sicuro ed efficace come quelli per uso umano. «Kora - dice Jacopo Filippi, ingegnere clinico da 4 anni in Iacer e ideatore di questo metodo fisioterapico - permette di alleviare i dolori di ossa, muscoli e articolazioni dell'animale permettendogli di...