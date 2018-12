Anche fondi stranieri a caccia nel Nordest post crac Popolari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Sul Veneto pendono 5,5 miliardi di crediti a rischio riferiti a 27mila posizioni ereditae dai crac di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Si tratta di sofferenze per 2,8 miliardi (soprattutto di aziende) per 12mila clienti con Vicenza prima provincia con 800 milioni e Treviso dietro con 700 milioni. Poi ci sono Utp (unlikely to pay, incagli) per 2,7 miliardi, 1 miliardo a Treviso, 0,6 miliardi a Vicenza. A gestirli per ora in prima persona è la società del Tesoro Sga con sede a Napoli ma filiali anche a Montebelluna e Vicenza,...