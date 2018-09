Anche Candy passa ai cinesi operazione da 475 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ELETTRODOMESTICIROMA Da 100% made in Italy a 100% cinese. Candy Group, lo storico marchio di elettrodomestici italiano, passa in mano al gruppo cinese Qingdao Haier per 475 milioni di euro. Il gruppo quotato sulla borsa di Shangai acquisirà il 100% dell'azienda dalla famiglia Fumagalli. Il perfezionamento della transizione avverrà a inizio 2019. Candy Group, società della famiglia Fumagalli nata a Monza nel 1945, era l'ultima azienda del bianco rimasta in mano agli italiani. L'azienda ha un fatturato di 1,14 miliardi, in crescita del 10%...