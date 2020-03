IL CONFRONTO

ROMA Il Milleproroghe, con l'articolo 35 che di fatto riscrive il regime delle concessioni autostradali mettendo in discussione anche la validità delle vecchie convenzioni, sta creando non pochi problemi al gruppo Atlantia-Autostrade, da mesi alla faticosa ricerca di un accordo con il governo che, con l'obiettivo probabile di entrare pesantemente in gioco nella gestione delle autostrade italiane, avanza pretese difficilmente conciliabili con la sostenibilità dei bilanci aziendali. Al punto che diventa problematico anche proseguire la trattativa in corso tra il vertice di Atlantia e il fondo F2ì per l'ingresso di quest'ultimo nella compagine azionaria del gruppo a causa dell'impossibilità di stabilire un prezzo delle azioni in assenza di una visione chiara dei valori aziendali. Valori che - in vista dei nuovi investimenti promessi da Aspi e delle nuove tariffe da applicare agli utenti - si verranno a consolidare in relazione agli accordi con il governo.

Ieri anche la holding dei Benetton, dopo analoga decisione assunta il giorno prima dalla controllata Aspi, ha scelto di rinviare l'assemblea di approvazione del bilancio 2019 al 28 aprile. In altre parole la frenata del dialogo in corso con F2i sarebbe provocata non tanto da divergenze fra le parti, ma soprattutto per le incertezze del quadro normativo che dovrebbe supportare il riassetto azionario. Di questa incertezza ieri si è fatta carico la Borsa, dove il titolo Atlantia ha lasciato sul campo il 5,3% attestandosi a quota 17,8 euro, avendo peraltro subito ribassi fino al 10% nel corso della giornata.

Tra Renato Ravanelli, amministratore delegato del fondo F2ì - partecipato da fondazioni, banche, investitori e da Cdp, insomma un soggetto istituzionale - e Gianni Mion i colloqui sono andati avanti nelle ultime settimane sull'ipotesi di un rimescolamento azionario destinato a far confluire l'83% di Aspi posseduto da Atlantia in un veicolo costruito ad hoc (che potrebbe essere anche un fondo).

F2i entrerebbe in questo veicolo attraverso un aumento di capitale e affiancato da alcuni investitori internazionali: in particolare Ravanelli vorrebbe coinvolgere Gic, il fondo sovrano di Singapore, e Psp, ovvero il fondo pensione dei dipendenti pubblici e delle forze dell'ordine canadesi. I nuovi entrati avrebbero la maggioranza di Autostrade lasciando ad Atlantia una partecipazione del 30%. Naturalmente, fino a quando non sarà possibile stabilire dei valori aziendali certi, difficilmente tra Atlantia e F2ì potrà essere raggiunto un accordo. Sempre, naturalmente, che dietro le resistenze del governo non vi sia la volontà di estromettere totalmente Atlantia dalla partita.

