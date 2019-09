Ance: cambiare le norme che penalizzano le aziende

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONVEGNOROMA Semplici verifiche, in campo amministrativo, o indagini, in ambito penale, che si trasformano, immediatamente, in sentenze di morte per le imprese che si ritrovano a lavorare con la pubblica amministrazione. Aziende che vedono subito revocato l'appalto con danni economici, spesso fatali, per le sorti delle stesse società. Salvo poi incassare, successivamente, assoluzioni o proscioglimenti. Vittorie di Pirro di fronte alla perdita ormai consumata: la sottrazione o sospensione dell'appalto per cui si erano già investiti...