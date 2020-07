L'AUDIZIONE

ROMA «Per quanto riguarda l'attività specifica per le concessioni autostradali, Anas non è particolarmente interessata a prendere delle concessioni autostradali però siamo una società a disposizione del governo per qualsiasi necessità e pertanto siamo disponibili a fare quello che il governo riterrà opportuno farci fare. Con parole prudenti ma chiare l'amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, ascoltato dalla commissione Lavori Pubblici del Senato, spiega che la sua società in caso di revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia è pronta ad assorbire il personale.

«Non è che noi, nella logica di andare a sostituire un concessionario, andiamo a mettere e assumere risorse - ha chiarito ancora Simonini - noi andiamo a prendere quello che il concessionario al quale è stata levata l'ipotetica concessione ha già in campo». Il manager ha poi elaborato ulteriormente: «Se vogliamo parlare di Autostrade, ma giusto per fare un esempio perché tanto sempre di loro stiamo parlando, loro hanno 7 mila persone per 3 mila chilometri: nel caso in cui il governo decidesse di levare la concessione ad Autostrade per tutti i chilometri che hanno, quelle 7 mila persone non è che vanno a casa, andrebbero a essere gestite dal successivo concessionario e quindi in via transitoria da Anas, in base a ciò che prevede il decreto Milleproroghe, che andrebbe ad occupare queste 7 mila persone per le attività dell'ex-concessionario».

