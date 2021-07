Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIFORMAROMA Oggi i segretari generali di Cgil Cisl e Uil per i contenuti. Domani il titolare dell'Economia Daniele Franco per capire bene il budget a disposizione. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando dà il via al rush finale per la messa a punto della riforma degli ammortizzatori sociali con due incontri importanti. Ai leader sindacali che vedrà nel pomeriggio finalmente Orlando inizierà a illustrare le linee principali dei nuovi...