Amenduni raddoppia gli utili Fatturato in crescita del 19%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SIDERURGIAUn utile netto più che doppio e un fatturato in crescita del 19,2%. Il 2017 è stato un anno decisamente positivo per le Acciaierie Valbruna, società capofila del gruppo siderurgico che fa capo alla famiglia vicentina Amenduni, una delle realtà industriali più significative del Nordest con i suoi 2400 dipendenti. Come scrive il quotidiano finanziario Mf, la ripresa del settore italiana ha consentito all'azienda presieduta dal patriarca Nicola Amenduni di portare i ricavi a quota 877 milioni con un utile netto che dai 17,1 milioni...