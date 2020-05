Maria Cristina Piovesana, come vicepresidente nazionale di Confindustria le sono state assegnate le deleghe all'ambiente e alla sostenibilità. Da dove intende partire nella sua azione?

«Parlare di progetti concreti è prematuro. Di certo, l'ambiente è un tema centrale e attualissimo. La sostenibilità è più un tema di frontiera, da sviluppare, ma non per questo estraneo al nostro mondo: ricordo, ad esempio, che già da diverso tempo Assindustria Venetocentro aveva istituito una delega ad hoc. Mi fa piacere soprattutto il fatto che entrambe queste materie siano al centro dell'agenda europea: significa che guardano al futuro. Sono onorata di essere tra coloro che possono contribuire a tracciare una via per una ripresa delle attività produttive, mi permetto di dire, orientata verso un mondo migliore».

La sua nomina arriva in un momento delicatissimo per il Paese e l'economia.

«Prima di tutto è un riconoscimento ad Assindustria Venetocentro e alla visione che ha portato avanti, dunque un riconoscimento rivolto al tutti gli imprenditori che partecipano all'associazione. Un bel risultato perché, di fatto, significa che in questi anni siamo riusciti a conquistarci ulteriore credibilità, fiducia e stima a livello nazionale, e questo ci rende orgogliosi».

Dal Veneto quale istanza porterà sui tavoli nazionali?

«Già le parole introduttive del presidente Bonomi hanno evidenziato come la ricostruzione dopo questa pandemia sarà impegnativa e complessa. Per quanto mi riguarda ce la metterò tutta per rappresentare le esigenze delle nostre piccole, medie e grandi imprese, che fanno parte di un tessuto molto variegato e, oggettivamente, complesso da spiegare. Ma da parte di tutti i colleghi, così come ci ha chiesto il presidente Bonomi, ci saranno soprattutto la passione, la determinazione, la voglia di fare che contraddistingue il nostro mondo imprenditoriale».

Cosa serve con più urgenza al sistema produttivo?

«Fondamentale l'iniezione di liquidità. Altro aspetto cruciale: far ripartire i consumi. E poi è necessario un grande piano di sburocratizzazione. L'esempio del nuovo ponte di Genova ci fa capire che, quando c'è la volontà di farle, le cose si possono realizzare, però non possiamo rimanere vincolati dalla burocrazia come fino ad oggi. Da questo punto di vista, serve una grandissima discontinuità».

