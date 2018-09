Amazon, tariffario dei dipendenti infedeli: 300 euro per cancellare i commenti negativi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTA NEW YORK Ottanta dollari per ottenere l'indirizzo di chi ha fatto un acquisto, trecento per cancellare una recensione negativa. Il gigante della distribuzione via web Amazon ha scoperto di essere infiltrata da funzionari corrotti, disposti a concedere i loro servizi ai broker che lavorano per conto delle aziende produttrici degli oggetti venduti sul catalogo online. È la stessa Amazon a riconoscere per la prima volta l'esistenza di un mercato clandestino che molti utenti e analisti di settore denunciano da tempo nei confronti...