L'INIZIATIVA

ROVIGO Amazon aprirà in autunno un nuovo centro di distribuzione in Veneto, in provincia di Rovigo, e annuncia l'intenzione di assumere fino a 900 lavoratori in pianta stabile nel giro dei primi tre anni di attività. Il polo logistico sorgerà in Polesine nei comuni di Castelguglielmo e San Bellino, dove la costruzione della grande piattaforma da 189mila metri quadri con magazzino robotizzato e tecnologie che lo rendono ecosostenibile è in fase avanzata.

Il colosso del commercio elettronico, dopo due anni di indiscrezioni mai confermate, ha ufficializzato ieri l'investimento che sta realizzando nel rodigino di pari passo alla costruzione di un altro centro a Colleferro, nella città metropolitana di Roma. Amazon spiega che col lancio dei due nuovi centri di distribuzione investirà ulteriori 140 milioni di euro e creerà 1.400 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall'apertura, numeri che vanno ad aggiungersi ai 4 miliardi già investiti in Italia e ai 6.900 dipendenti attualmente impiegati in tutt'Italia. Roy Perticucci, vicepresidente di Amazon Operations in Europa, esprime l'orgoglio della società per i due nuovi poli logistici. «Nel 2020 celebriamo i dieci anni dal nostro arrivo in Italia, periodo in cui abbiamo destinato considerevoli investimenti a questo Paese e dato lavoro a migliaia di persone qualificate, che ricevono una retribuzione competitiva e benefit sin dal primo giorno - dice - Questo nuovo investimento rappresenta un'ulteriore dimostrazione del nostro impegno nei confronti della comunità locale: ci consentirà infatti di creare centinaia di nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e di potenziare la nostra rete di consegna per raggiungere sempre più persone in tutto il Paese».

RECLUTAMENTO IN ESTATE

Oltre a gestire il crescente numero di acquisti fatti dai clienti, Amazon mira ad ampliare l'offerta di prodotti e supportare al meglio le piccole e medie imprese che vendono tramite il sito internet della società appoggiandosi ad Amazon per la gestione degli ordini. Il centro di distribuzione di Castelguglielmo e San Bellino, annuncia la società, impiegherà fino a 900 dipendenti a tempo indeterminato entro tre anni dall'inizio delle attività. A questi potranno aggiungersi posti di lavoro a tempo determinato che si creeranno nei periodi dell'anno in cui ci saranno picchi di lavoro, ad esempio per il Black Friday e lo shopping natalizio. Sono già aperte le candidature online per le posizioni di manager, tecnici e figure di supporto, mentre per gli operai di magazzino il reclutamento prenderà il via nel corso dell'estate.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

