Amazon penalizza i negozi Idea Trump: stangata fiscale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTRONEW YORK Il titolo Amazon nelle prime ore di trattativa ieri a Wall Street ha perso il 7,4% di valore, pari a 53,6 miliardi di dollari. Gli affari del gigante della distribuzione in realtà vanno a gonfie vele: la catena di negozi alimentari di qualità Whole Food è tornata in attivo dopo appena otto mesi dal passaggio nelle mani di Bezos; il core business delle vendite online di Amazon ha registrato una storica impennata nel quarto trimestre del 2017, e l'azienda sta ora prendendo in considerazione l'idea di entrare nel ricco...