Amazon aumenta il salario minimo ma ignora l'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAROMA Più soldi per i dipendenti Amazon, ma solo per quelli americani e inglesi. Il colosso attivo nell'e-commerce ha deciso di alzare il salario minimo negli Usa, portandolo a 15 dollari e in Inghilterra portandolo a 9,5 sterline con l'eccezione di Londra dove si parte da 10,5 sterline. I nuovi stipendi entreranno in vigore dal mese prossimo, giusto in tempo per la stagione natalizia e per la giornata del black friday che sarà a novembre.LA POLITICA APPLAUDEA beneficiare di questa mossa in America saranno ben 250 mila dipendenti,...