Alta velocità e ferrovie, lo stop costa 96 miliardi

INFRASTRUTTUREROMA «Il non-fare ha un costo in termini di mancata crescita e di mancata competitività che, secondo l'Osservatorio Agici di Finanza d'impresa, ammonta a 530 miliardi dal 2018 al 2035. Solo il mancato completamento delle linee ferroviarie ad Alta Velocità (foto) e il mancato potenziamento delle linee esistenti costerebbe all'Italia 96 miliardi». Lo ha detto il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo in una conferenza stampa in Senato sul decreto legge sblocca cantieri a cui ha preso parte una delegazione di rappresentanti...