ENERGIA

VENEZIA «Il primo semestre 2020 ha evidenziato la resilienza del gruppo all'emergenza sanitaria in corso, archiviando un buon risultato considerando gli impatti negativi del Coronavirus». Così il direttore generale Johann Wohlfarter commenta i conti di Alperia, l'azienda altoatesina interessata ad entrare nel risiko della grande multiutility veneta sull'asse Verona (Agsm) - Vicenza (Aim). I ricavi complessivi si sono attestati a 661,5 milioni di euro, in calo rispetto all'anno scorso (-84,7 milioni), con un utile di 14,3 milioni (24,7 nel 2019) ed ebitda a 106,9 milioni di euro contro 105,1 milioni di un anno fa. Nel primo semestre la produzione idroelettrica è risultata in aumento del 16% rispetto a quella dello stesso periodo dell'anno precedente; per contro, il prezzo medio dell'energia registrato dalla Borsa elettrica è stato pari a poco più di 32 euro/MWh, subendo un drastico calo (- 41,5%) rispetto al dato del 2019, pari ad oltre 55 euro/MWh. Spiega la presidente Flora Emma Kröss: «Conclusa la cessione di una partecipazione giudicata non prioritaria, ci siamo concentrati su alcuni dossier di rilevante portata strategica, tra cui quello riguardante la nascita della multiutility del Veneto per la quale si è candidata come potenziale partner industriale - anche Alperia congiuntamente con Dolomiti Energia Holding Spa».

