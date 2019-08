Alperia si compra anche Green Power

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ENERGIAVENEZIA Alperia acquisisce anche Green Power. Fallito l'approccio con Ascopiave, la società dell'energia dell'Alto Adige ha acquisito l'intera quota dai fondatori del gruppo di Mirano (Venezia) David e Christian Barzazi per 7,9 milioni. Il titolo vola in Borsa guadagnando quasi il 60%. Alperia però non ha ancora preso nessuna decisione sull'eventuale uscita dal listino Aim dove Green Power, una ventina di milioni di fatturato specializzata nel fotovoltaico e nell'efficientamento energetico, è entrata qualche anno fa.«Con questa...