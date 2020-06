MULTIUTILITY

VENEZIA Agsm in stallo, A2a sempre più lontana. E ora si aprono nuove possibilità per concorrenti agguerriti.

«Forse il cda di Agsm si è accorto che il vestito cucito su misura su A2a andava un po' stretto a Verona e Vicenza, quindi adesso si può aprire una gara per cercare davvero il partner giusto», commenta Paolo Vanoni, direttore delle strategie Corporate di Alperia, la multiutility di Bolzano: «Noi insieme a Dolomiti Energia abbiamo presentato un piano di sviluppo federativo con Agsm e Aim con anche investimenti diretti sulla nuova società che dovrebbe scaturire dalla loro fusione».

L'offerta in tandem di Alperia-Dolomiti Energia (Trento) deve vedersela con quelle di Iren ed Hera, che ha messo in campo la controllata nel Nordest AcegasApsAmga. «Il nostro è un progetto molto centrato sui territori di Verona e Vicenza - spiega Vanoni - perché permette di costruire una federazione di utility. Mettiamo in campo investimenti per oltre 1 miliardo in 4 anni, circa un quarto da versare cash a Muven per una quota della nuova società. Lasciando la governance a loro».

CA' DEL BUE

Le due società del Trentino Alto Adige pensano anche a realizzare delle joint venture per sviluppare insieme settori cruciali: ambiente (rifiuti), smart city, mobilità elettrica, efficienza energetica e canale digitale per le offerte. «Un'alleanza federativa a 4 aperta anche ad Ascopiave o a Mantova», sottolinea Vanoni.

Si punta anche a far decollare Ca' del Bue, un'incompiuta decennale. «Noi portiamo l'esperienza di uno dei migliori termovalorizzatori d'Europa, quello di Bolzano - ricorda Vanoni -. Non vogliamo utilizzare l'impianto solo come trattamento dei fanghi e di depurazione, a nostro avviso c'è anche la possibilità di fare a Verona un termovalorizzatore da 65mila tonnellate, sufficiente per chiudere il cerchio ambientale senza fare turismo dei rifiuti in altre regioni e scaricare questo costo sui cittadini. Un investimento da qualche decina di milioni, con le autorizzazioni attuali anche in 3-4 anni si potrebbe rendere operativo».

Alperia e Dolomiti, che insieme registrano 3 miliardi di ricavi e un robusto ebitda, all'alleanza veneta mettono a disposizione anche centrali idroelettriche. «Quello che ci auguriamo ora è capire finalmente le richieste delle due multiutility venete - dice Vanoni -. La fusione Verona e Vicenza sarebbe un primo passo ideale per far decollare il percorso federativo». Nel frattempo Alperia segue con attenzione quello che si muove nel resto del Veneto dopo aver già acquisito Ggp (Mirano), Sum (ex Confindustria Treviso Venezia) e Bartucci di Soave (Verona).

M.Cr.

