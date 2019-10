Alleanza tra Generali Italia e Fca Group nei servizi digitali per le auto connesse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTESAMILANO Un maxi accordo europeo per le smart car. A meno di un anno dall'annuncio dell'intesa, Generali e Fca lanciano i nuovi servizi digitali per i guidatori delle vetture connesse, che saranno pronti già entro l'anno, e rafforzano la partnership strategica e commerciale in Italia e nei principali mercati europei. Un'alleanza grazie alla quale il Leone punta di raccogliere con le polizze Rc auto, sempre più personalizzate, 50 milioni di euro di premi nel 2020 con una flotta di 90 mila veicoli, per poi «incrementare notevolmente il...