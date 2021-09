Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI INVESTIMENTIROMA In arrivo 1,55 miliardi per le ferrovie regionali. Al Lazio andrà il 10% delle risorse, oltre l'80% al Sud. Solo 21 milioni al Veneto. Più nel dettaglio, il decreto distribuisce 454 milioni per interventi di messa in sicurezza delle linee ferroviarie regionali (l'87% diretto al Sud), oltre 677 milioni per il potenziamento delle reti ferroviarie regionali (di cui il 31% destinato alle regioni del Centro-Nord), 278...