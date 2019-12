Allarme occupazione nel credito nel 2020 in arrivo altri 13.200 tagli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PREVISIONIROMA Allarme occupazione allo sportello. Con gli 8 mila esuberi annunciati ieri da Unicredit (5.500 solo in Italia), gli esodi dalle grandi banche italiane nel biennio 2019-2020 supera 21.200 unità: una cifra notevole che rientra nei piani industriali varati dai principali gruppi. In arrivo ci sono inoltre i business plan di Banco Bpm e Ubi Banca. Per questo ieri le parti sociali e di governo sono scese in campo. «Si dovrà intervenire in caso di esuberi» precisa la ministra del lavoro Nunzia Catalfo. «Jean Pierre Mustier...