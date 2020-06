LO SCENARIO

ROMA La Federal Reserve di Atlanta si aspetta che l'attività economica americana crollerà di oltre il 50% nel secondo trimestre dell'anno. In base al Gdp Now outlook, in seguito al dato sul settore manifatturiero appena pubblicato (cresciuto a 43,1 punti a maggio ma rimasto sotto la soglia dei 50 punti che indica espansione), il Prodotto interno lordo statunitense nel secondo trimestre dovrebbe calare del 52,8%. Nel dettaglio, la Fed di Atlanta si aspetta un calo del 58,1% per le spese per i consumi, che compongono il 68% del Pil; mentre gli investimenti domestici privati lordi - che valgono il 17% del Pil - dovrebbero diminuire del 62,6% nel periodo che va da aprile a giugno. Le previsioni della Fed di Atlanta sono più pessimiste di quelle della Fed di New York che, in base al proprio strumento per tracciare il Pil, si aspetta un calo dell'attività economica del 35,5% nel secondo trimestre. La ripresa economica sarà più lenta di quanto ci si aspetta, ha spiegato la presidente della Federal Reserve di Cleveland, Loretta Mester, durante un'intervista a BloombergTv. «È difficile immaginare una ripresa a V», aveva spiegato qualche giorno fa la dirigente della banca centrale americana.

