Allarme crescita mondiale: la guerra dei dazi frena la Cina

LO SCENARIOROMA L'economia marcia, i consumatori comprano, e i salari cominciano a crescere. Ma questa fine d'anno si sta comunque facendo cupa per i mercati Usa. Venerdì l'indice Dow Jones ha chiuso in perdita del 2,02%, portando al 10% la contrazione dai livelli massimi raggiunti in ottobre. Peggio ancora l'S&P che ha visto una perdita dell'1,91%, con una perdita totale dell'11% dai massimi di settembre. A preoccupare i mercati Usa sono questa volta più i fattori esogeni, che non interni, e soprattutto le difficoltà economiche...