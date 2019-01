Allarme Cnel: insufficienti i fondi Ue per l'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA «Le risorse europee per la coesione, per il ciclo 2021-2027, soprattutto a fronte degli squilibri macroeconomici, sociali e territoriali dell'Europa e dell'Italia, sono insufficienti. Rispetto alla programmazione del periodo precedente, 2014-2020, prevedono un taglio di circa il 10%». È quanto sostiene il Cnel nel documento di Osservazioni e Proposte su «I fondi strutturali europei: elementi di criticità del sistema-Paese Italia». In ordine alla programmazione delle risorse, il Cnel «apprezza le misure riferite alla...