Allarme Bundesbank: Germania in recessione

LA CONGIUNTURAROMA Se Berlino piange, Roma non ride. Molti italiani nutrono sentimenti freddi se non ostili nei confronti dei tedeschi. Ma è un fatto che la possibile recessione in Germania nel trimestre dell'anno, appesantita avverte la Bundesbank da una netta contrazione della produzione industriale e dalle tensioni commerciali internazionali è una pessima notizia pure per noi. Per dare un'idea della situazione, dei rapporti di forza e della stretta dipendenza dell'Italia dalla Germania, il volume dell'interscambio commerciale tra i due...