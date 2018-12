Allarme Bce: il debito italiano preoccupa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BOLLETTINOROMA I conti dell'Italia e la «deviazione dagli impegni presi» pesano su quelli di tutta l'Eurozona. Ma l'Italia ha soprattutto da ricordarsi che «i Paesi ad alto debito sono più vulnerabili in caso di choc economici». Non è la prima volta che la Bce di Mario Draghi accende i riflettori sulla vulnerabilità del nostro Paese come ha fatto ieri nell'ultimo bollettino economico dell'anno. E non è una consolazione nemmeno che il documento sia stato scritto il 12 dicembre, pochi giorni prima dell'accordo tra Roma e Bruxelles...