I DATI

ROMA Quasi 400 mila pensioni pagate dall'Inps all'estero, per una spesa complessiva di 1,3 miliardi. Che nasconde però fenomeni molto diversi. Da una parte la tendenza recente di molti italiani maturi di andare a godersi all'estero il trattamento previdenziale, normalmente piuttosto cospicuo; dall'altra le storie dei nostri connazionali emigrati nei decenni passati che avendo solo una piccola parte della carriera lavorativa in Italia mettono insieme minuscoli assegni. C'è poi una quota ancora limitatissima, ma probabilmente destinata a crescere: quella degli immigrati nel Belpaese che sono tornati nelle terre d'origine.

L'EUROPA

Delle 383mila pensioni versate dall'Inps a residenti all'estero (non sono considerati i dipendenti pubblici) oltre la metà (209 mila) si fermano in Europa, mentre 87 mila circa attraversano l'oceano in direzione dell'America settentrionali. Il singolo Paese con più trattamenti è il Canada (sono 51.927) seguito subito dopo dalla Germania e poi da Svizzera, Australia e Francia, tutti Paesi che ricevono un numero di trattamenti superiore ai 40 mila. Anche gli altri tradizionali Paese di emigrazione italiana hanno numeri rilevanti: si tratta degli Stati Uniti, dell'Argentina e del piccolo Belgio che ne riceve 13.500. La storia è completamente diversa se si guarda all'importo medio mensile dei trattamenti. A Cipro risultano pagati solo 178 assegni, che però valgono 5.468 euro lordi al mese. Negli Emirati arabi uniti le 60 pensioni dirottate da quelle parti valgono in media 3.784 euro. A seguire c'è il Portogallo, che può vantare numeri più consistenti avendo una legislazione fiscale favorevolissima che negli ultimi anni ha attirato molti anziani benestanti dall'Italia. Gli assegni versati nel Paese lusitano sono poco meno di 3.000 per un importo medio mensile di 2.720 euro. Al contrario gli italiani emigrati in Canada percepiscono solo 105 euro e la situazione non è molto diversa negli altri Stati in cui in passato i nostri connazionali hanno cercato fortuna; in Argentina sono 311 euro. Complessivamente a livello mondiale l'importo è di 260 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

